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09.10.19 12:03

Новосибирской области не хватает 3 тысячи IT-специалистов для задач цифровой экономики

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
9 октября. Interfax-Russia.ru - Вузы Новосибирской области ежегодно выпускают 2 тысячи специалистов в сфере информационных технологий, для развития цифровой экономики необходимо около 5 тысяч, сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в среду.

"На федеральном уровне прорабатывается задача по увеличению числа выпускников по IT-специальностям. Думаю, что наши вузы также будут вовлечены в эту задачу", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас в регионе обсуждается реализация нескольких образовательных проектов в этой сфере. Среди них - хаб информационных технологий, обособленная межвузовская магистратура в рамках Айтигородка ("ИТ-бизнес-школа") и проект Сбербанка "Школа21". Последняя должна начать работать в Новосибирске во втором квартале 2020 года.

Министр предположил, что на уровне вузов решение проблемы кадрового дефицита может произойти за счет расширения образовательной программы непрофильных специальностей.

"Я думаю, что огромный пласт специалистов выйдет за счет того, что по тем специальностям, которые формально считаются не "айтишными", будут отдельно давать в программное обучение материал по IT-компетенциям", - сказал Дюбанов.

Он напомнил, что обеспечение кадрами сферы информационных технологий - это одно из шести направлений национального проекта "Цифровая экономика". Другие пять касаются совершенствования нормативно-правовой базы, цифровых инфраструктуры, безопасности, государственного управления и технологий.

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