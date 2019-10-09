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09.10.19 12:09

Пожарные потушили трехметровый столб пламени на газопроводе в Уфе

© РИА Новости. Алексей Власов
9 октября. Interfax-Russia.ru - Трехметровый факел на газопроводе в Уфе потушен, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в среду.

"В 9:30 факельное горение ликвидировано", - говорится в пресс-релизе.

По данным МЧС, причиной инцидента стали сварочные работы на газопроводе низкого давления диаметром 150 мм.

Ранее сообщалось, что возгорание газа произошло во время плановых работ на подземном газопроводе диаметром 150 мм на улице Ульяновых, столб пламени достигал трехметровой высоты.

Работы на газопроводе согласованы и продолжатся до 15:30 мск.

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