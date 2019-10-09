Признавшему вину по "делу Baring Vostok" банкиру Кордичеву продлили арест до середины января

09.10.19 12:11

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 октября. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы до 13 января продлил срок домашнего ареста бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву, признавшему вину по так называемому "делу Baring Vostok", обвиняемым в рамках которого проходит основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении Кордичева до 13 января 2020 года", - огласила решение судья Юлия Сафина.

Согласно постановлению, находясь на свободе, Кордичев может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать на свидетелей по уголовному делу, уничтожить доказательства и иным образом помешать следствию.

Как пояснила на судебном заседании следователь, за испрашиваемый у суда срок продления меры пресечения банкиру следствию "необходимо предъявить Кордичеву окончательное обвинение с учетом собранных по уголовному делу доказательств".

Прокурор поддержала ходатайство следствия. Кордичев и защита оставили вопрос на усмотрение суда.

Как сообщалось, накануне до 13 января суд продлил домашний арест Калви и партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Басманный суд 15 и 16 февраля заключил под стражу шестерых фигурантов расследования: Кордичева, Калви, Дельпаля, партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова.

В апреле по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест, летом аналогичное решение было принято в отношении Дельпаля. Остальные обвиняемые по-прежнему находятся под стражей.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кордичев - единственный из обвиняемых по делу, кто признал вину.

Как сообщалось, в середине сентября следствие получило результаты экспертизы, назначенной для оценки сделки, легшей в основу уголовного дела Калви и его коллег.

Эксперты, в частности, пришли к выводу, что рыночная стоимость пакета акций IFTG, принадлежащего "Восточному", составляет $60 млн - около 3,8 млрд рублей. На момент передачи акций банку, установили оценщики, стоимость пакета составляла $4,4 млн - 260 млн рублей с учетом ограничений прав владельцев некоторых классов акций, которые тогда содержал устав IFTG и которые впоследствии были устранены.