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09.10.19 12:30

Минвостокразвития: старые электростанции и ДФО модернизируют в течение 5 лет

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
9 октября. Interfax-Russia.ru - Минвостокразвития готовит механизм модернизации устаревшей и неэффективной дизельной генерации в арктических и дальневосточных регионах, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы с Минэнерго России согласовали запуск для Арктики и Дальнего Востока отдельного механизма поддержки проектов, предусматривающих частные инвестиции в модернизацию старых дизельных электростанций в рамках энергосервисных контрактов", - приводятся в сообщении слова замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова.

Он уточнил, что речь идет об обязательном использовании в проекте возобновляемых источников энергии или местного топлива.

"Там, где частные инвестиции не окупаются в течение 10 лет с нормой доходности 14%, мы готовы за счет федерального бюджета частично субсидировать тарифы до привлекательного уровня", - уточнил Крутиков.

По его словам, энергосервисные контракты направлены на повышения энергосбережения и эффективности использования энергоресурсов. При заключении подобного контракта инвестор проводит модернизацию неэффективной генерации за собственный счет, а заказчик компенсирует ему затраты за счет снижения потребления энергетических ресурсов.

"Мы будем готовить в ближайшее время постановление правительства о порядке отбора таких проектов. В целом мы посчитали, что через данный механизм за пять лет можно будет заменить большую часть устаревшей генерации и на Дальнем Востоке, и в Арктике", - добавил Крутиков.

Замглавы Минвостокразвития отметил, что в этом проекте может быть полезен опыт Красноярского края по применению сырой нефти в качестве топлива и ветра для генерации в качестве альтернативы дизельному.

Как сообщалось, Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), ПАО "РусГидро" и ООО "Хевел Энергосервис" в начале октября заключили договор о реализации проекта по созданию автономных гибридных энергоустановок на территориях с децентрализованным электроснабжением на Дальнем Востоке. Такие установки должны заменить устаревшие неэффективные дизельные. Пилотным регионом проекта станет Якутия.

Замещение выработки дизельной электростанций энергией от установок на основе возобновляемых источников энергии - вынужденная и необходимая мера. Дизельные генераторы, многие из которых физически и морально устарели, требуют регулярного завоза топлива, что в условиях Крайнего Севера значительно влияет на стоимость вырабатываемой электроэнергии. В отдаленных районах себестоимость 1 кВт/ч может доходить до 100 рублей, из которых не менее 60% составляет стоимость топлива. Использование ВИЭ позволяет снизить потребление топлива на 50%.

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