ФБК Навального включен в реестр иноагентов

09.10.19 14:42

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

9 октября. Interfax-Russia.ru - Некоммерческая организация (НКО) "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального включена в реестр иностранных агентств, сообщил сайт министерства юстиции РФ.

"9 октября 2019 года на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иноагента", - говорится в сообщении.

Факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста РФ по Москве текущего контроля за ее деятельностью, следует из сообщения.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что организацию об этом не уведомили. "Мы еще ничего не получали", - сказал Жданов "Интерфаксу".

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в свою очередь заявил, что организация никогда не получала иностранного финансирования.

"Только что Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. ФБК никогда не получал ни копейки иностранных денег. Все деньги ФБК - ваши пожертвования (граждан РФ), - написал оппозиционер в твиттере. - Мы требуем, чтобы Минюст публично объяснил всем, и предоставил доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег".

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш считает, что решение Минюста "такое же давление на нас и попытка остановить нашу деятельность, как дело о мнимом "отмывании денег". В отношении руководства фонда было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Более двухсот обысков прошло в самом ФБК, а также у ряда его сотрудников. Следствие считает, что в 2016-2018 годах группа лиц, в том числе и сотрудники ФБК, получили из неизвестных источников более 75,5 миллионов рублей, а затем, маскируя их преступное происхождение, внесли эти деньги на счета ФБК.

В Кремле между тем заявили, что не имеют позиции в связи с решением Минюста РФ признать "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального иностранным агентом.

"У Кремля нет позиции. Кремль не выносит подобных решений, это прерогатива Минюста", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, какова позиция Кремля по этому вопросу.

Закон об НКО-"иноагентах" был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2012 года. В реестр НКО-инагентов вносят организации, которые занимаются политической деятельностью и получают деньги из-за рубежа. В данный момент в реестр входят 73 организации.

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями, объединяет проекты "РосПил", "РосЯма", "РосВыборы" и другие. Фонд финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от подписчиков 58 млн рублей.