В детском лагере под Томском украли кухню, столовую, баню и туалеты

09.10.19 12:55

Фото со страницы лагеря "Перевал" в соцсети

9 октября. Interfax-Russia.ru - В Томской области неизвестные похитили объекты инфраструктуры палаточного лагеря "Перевал", в котором отдыхают воспитанники детдомов и дети из малообеспеченных семей, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" организатор лагеря Виктор Сиротин.

"Наш лагерь, который был специально построен, наглым образом разобран, распилен и вывезен. Столовая, кухня, баня и туалеты уничтожены, ущерб оцениваем в 300 тыс. рублей. Местные жители видели автомобиль "Газель", который выезжал с территории лагеря", - сказал Сиротин.

По его словам, летом в лагере, расположенного у деревни Малое Протопопово, отдохнули 40 детей.

"У нас два лагеря: один в Томске, второй в Хакасии. В них летом отдыхают дети, которые не могут себе позволить заплатить за путевку. Деньги на их отдых мы получаем из грантов и от спонсоров", - пояснил Сиротин.

Он добавил, что в связи с кражей инфраструктуры уже обратился в полицию.