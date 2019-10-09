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09.10.19 12:58
Москва в ближайшие годы заработает на проектах ТПУ более 27 млрд рублей
"Программа строительства транспортных узлов набирает обороты, мы готовим все больше проектов к продаже и планируем, что уже в этом году мы выставим на торги еще 10 объектов в составе ТПУ. А в следующем это количество увеличится более чем в два раза - предложим инвесторам 21 объект", - отметил Суниев.
По его словам, в составе этих проектов появится офисная, коммерческая и социальная инфраструктура общей площадью более 1,7 млн кв.м.
"Совокупно эти проекты позволят городу получить более 27 млрд рублей и создать около 17 тыс. рабочих мест", - добавил Суниев.
Он подчеркнул, что совмещая в ТПУ транспортную составляющую с коммерческой, наполняя их офисами, магазинами, объектами развлечений и услуг, в районах создаются новые точки притяжения и центры деловой активности.
Полностью интервью Альберта Суниева можно прочитать на портале "Интерфакс-Недвижимость".
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