Москва в ближайшие годы заработает на проектах ТПУ более 27 млрд рублей

09.10.19 12:58

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

9 октября. Interfax-Russia.ru - В составе московских транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), готовящихся к продаже на торгах в ближайшие годы, построят более 1,7 млн кв.м различной недвижимости, рассказал в интервью "Интерфаксу" в среду первый заместитель генерального директора по девелопменту "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

"Программа строительства транспортных узлов набирает обороты, мы готовим все больше проектов к продаже и планируем, что уже в этом году мы выставим на торги еще 10 объектов в составе ТПУ. А в следующем это количество увеличится более чем в два раза - предложим инвесторам 21 объект", - отметил Суниев.

По его словам, в составе этих проектов появится офисная, коммерческая и социальная инфраструктура общей площадью более 1,7 млн кв.м.

"Совокупно эти проекты позволят городу получить более 27 млрд рублей и создать около 17 тыс. рабочих мест", - добавил Суниев.

Он подчеркнул, что совмещая в ТПУ транспортную составляющую с коммерческой, наполняя их офисами, магазинами, объектами развлечений и услуг, в районах создаются новые точки притяжения и центры деловой активности.

Полностью интервью Альберта Суниева можно прочитать на портале "Интерфакс-Недвижимость".