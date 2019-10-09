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09.10.19 13:25
Новосибирский зоопарк получил из Великобритании ржавых кошек
В частности, из Великобритании в Новосибирск прибыла пара ржаво-рыжих кошек (другое название - кошка рубигиноза, ржавая кошка).
"Ржавая кошка - самая маленькая дикая кошка Азии. Вес взрослой особи не превышает 1,5-1,6 кг. Обитает в Индии и Шри-Ланке. Уязвимый вид. В зоопарках России этих кошек нет, и никогда не было", - говорится в сообщении.
Теперь в Новосибирском зоопарке представлен 31 вид и подвид диких кошек.
Ранее директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило заявлял, что намерен пополнить коллекцию кошачьих и собрать на представителей всех видов этих хищников. По современным представлениям зоологов, это семейство насчитывает 37 видов, распределенных на три подсемейства и 18 родов.
Также из Великобритании доставлена самка фоссы (семейство мадагаскарских виверр), это самый крупный хищник Мадагаскара.
Коллекция копытных тоже пополнилась новым видом: из Каунасского зоопарка (Литва) получены две самки мунтжаков - небольших оленей, живущих в восточной и южной Азии, ведутся переговоры по получению самца.
Из зоопарка словацкого города Бойнице в Новосибирск доставлена самка желтощекого гиббона, из зверинца города Йиглава (Чехия) получена пара тупайя.
"В странах Юго-Восточной Азии тупайя воспринимаются городскими жителями, так же как у нас белки: не боятся соседства с человеком, умеют извлекать из этого выгоду", - отмечается в пресс-релизе.
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