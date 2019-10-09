Медведев: для РФ критически важно самостоятельно селекционировать картофель

09.10.19 13:35

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

9 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия сама должна заниматься селекцией картофеля, чтобы не остаться без него, если вдруг зарубежные партнеры откажут стране в семенах.

В ходе форума "Золотая осень" в Москве Медведев осмотрел стенд Северной Осетии, где, в частности, были представлены картофель и форель.

"А семена-то наши?" - спросил глава российского правительства, ознакомившись с продукцией.

Медведеву рассказали, что Северная Осетия начала заниматься селекцией, и порядка 25-30% семян - из республиканских лабораторий.

"На самом деле это критически важно, потому что мы с вами понимаем, что картофель - это второй хлеб, откажут в семенах в какой-то момент - без картошки можем остаться. Поэтому селекцией генетикам надо обязательно заниматься", - сказал Медведев.

Он похвалил стенд, сказав, что "выглядит картошка прямо отменно". Глава республики Битаров объяснил, что для выращивания картофеля используются "высокогорные условия, где нет переносчиков болезней".

После этого он отвел Медведева к стенду с форелью. "И фишка - форель у нас в свое время царскому столу поставляли", - сказал Битаров премьеру.