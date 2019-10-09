Следственное управление СКР по Хакасии включено в состав красноярского главка СКР

09.10.19 13:39

Фото пресс-службы СУ СКР по Республике Хакасия

9 октября. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Хакасии присоединено к Главному следственному управлению СКР по Красноярскому краю, сообщает в среду официальный сайт следственного ведомства по республике.

"Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Хакасия реорганизовано путем присоединения к Главному следственному управлению Следственного комитета РФ по Красноярскому краю", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что теперь для обращения в следственные органы гражданам необходимо использовать официальный сайт красноярского главка СКР.

При этом на официальном интернет-портале красноярского следственного ведомства сообщается, что в Хакасии будет работать заместитель руководителя Главного управления СКР по краю с дислокацией в городе Абакане Дмитрий Позовский.

Его главе республики Валентину Коновалову, а также личному составу управления в Абакане представил и.о. руководителя красноярского главка СКР Андрей Потапов.

В пресс-службе Главного управления СКР по краю агентству "Интерфакс-Сибирь" пояснили, что в настоящее время процесс реорганизации ведомств продолжается, но сотрудники готовы принимать обращения от журналистов и граждан из Хакасии.

О причинах изменений пока не сообщается.