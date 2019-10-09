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09.10.19 13:39
Следственное управление СКР по Хакасии включено в состав красноярского главка СКР
"Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Хакасия реорганизовано путем присоединения к Главному следственному управлению Следственного комитета РФ по Красноярскому краю", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что теперь для обращения в следственные органы гражданам необходимо использовать официальный сайт красноярского главка СКР.
При этом на официальном интернет-портале красноярского следственного ведомства сообщается, что в Хакасии будет работать заместитель руководителя Главного управления СКР по краю с дислокацией в городе Абакане Дмитрий Позовский.
Его главе республики Валентину Коновалову, а также личному составу управления в Абакане представил и.о. руководителя красноярского главка СКР Андрей Потапов.
В пресс-службе Главного управления СКР по краю агентству "Интерфакс-Сибирь" пояснили, что в настоящее время процесс реорганизации ведомств продолжается, но сотрудники готовы принимать обращения от журналистов и граждан из Хакасии.
О причинах изменений пока не сообщается.
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