Посетители до смерти закормили северного олененка в зоопарке Удмуртии

09.10.19 13:47

Фото с сайта Государственного зоологического парка Удмуртии

9 октября. Interfax-Russia.ru - Северный олененок умер от переедания в государственном зоологическом парке Удмуртии. Как сообщили в зоопарке, животное закормили до смерти посетители.

"Из коллекции зоопарка выбыл юный питомец - молодой северный олень по кличке Венера. Ей было всего 4 месяца. Причина смерти - переедание и наличие инородных предметов", - сообщается на сайте парка.

В желудке Венеры помимо огромного количества пищи были найдены пропиленовые нити и куски резины.

"Это привело к закупорке желудка и, в последствии, к его разрыву", - говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка в очередной раз обратились к посетителям с просьбой не кормить животных и напомнили, что лакомствами можно угощать только питомцев из контактной части зоосада.