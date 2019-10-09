Медведев не исключает возможность разрешения рекламы отечественного вина

09.10.19 13:52

© РИА Новости. Екатерина Штукина

9 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил возможность разрешения рекламы отечественного вина при условии внесения соответствующих изменений в законодательство.

"Мы к этому (рекламе вина - ИФ) аккуратно относимся. Я никогда не считал, что, например, реклама нашего вина, которое произведено из российских виноматериалов, предосудительна", - сказал премьер, отвечая на вопросы виноделов во время осмотра в среду выставки "Золотая осень".

Вместе с тем он подчеркнул что "есть законодательство, которому мы должны следовать". "Если в обществе изменится отношение, то можно пообсуждать это с депутатами", - сказал Медведев.

По его словам, решение должно приниматься с учетом политики в области здравоохранения и в сфере продовольствия. "Нужен баланс между различными вещами", поэтому необходимо "очень аккуратно действовать", сказал Медведев.

Он назвал очень важной работу отечественных виноделов, которая "поднимает нашу страну".