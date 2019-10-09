Эконадзор для сопровождения нацпроекта "Экология" создадут в Ульяновской области

09.10.19 14:15

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области будет переформатировано и укрупнено за счет создания новой структуры - экологического надзора, сообщила пресс-служба главы региона со ссылкой на губернатора Сергея Морозова.

"Мы сегодня уделяем пристальное внимание экологическим процессам в регионе, тому, что волнует людей: состояние воды, земли воздуха. Для улучшения экологической ситуации мы проводим мероприятия в рамках национального проекта "Экология". При этом мы не только будем вкладывать средства в приобретение метеопостов, очистку родников, строительство мусоросортировочных комплексов, но и будем жёстко спрашивать за проведённые работы. Для этого нужно усилить государственный эконадзор", - приводит пресс-служба слова Морозова.

Губернатор отметил, что на данный момент госэконадзор будет находиться в составе министерства природы и цикличной экономики, однако в процессе реформирования органов власти может стать самостоятельной структурной единицей.

Новую структура будет напрямую подчиняться губернатору, возглавит ее замминистра природы и цикличной экономики Гульнара Рахматулина, которая назначена главным экологическим инспектором региона.

По словам Рахматулиной, основой надзора станут риск-ориентированный подход и прозрачность.

"Мы пришли к мнению, что региональный надзор должен строиться по проектному принципу работы. Каждый специалист должен заниматься отраслевым направлением, курировать водные объекты, полезные ископаемые, атмосферный воздух, отходы. Надзор будет вестись по "кустовому" принципу и по количеству предприятий, которые располагаются в Ульяновской области", - пояснила она.

По информации пресс-службы, Ульяновская область стала первым регионом, который разработал и утвердил Стандарт деятельности отраслевых исполнительных органов государственной власти по обеспечению благоприятного экологического климата, где внедрили институт главных экологов муниципальных образований, создали Экологическую палату и Экологическое правительство.

В настоящее время регион участвует в шести федеральных проектах нацпроекта "Экология": "Создание комплексной отрасли по обращению с ТКО", "Оздоровление Волги", "Питьевая вода", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия", "Сохранение лесов". Ведется подготовка к участию в проекте "Чистая страна".