Песков сравнил с "криминальным чтивом" публикацию о тайном подразделении ГРУ

09.10.19 14:40

© РИА Новости. Илья Питалев

9 октября. Interfax-Russia.ru - Сведения, опубликованные The New York Times, о существовании секретного подразделения ГРУ для дестабилизации ситуации в Европе, в Кремле сравнили с "криминальным чтивом".

"Подобные публикации, это, скажем так, из разряда "криминального чтива", pulp fiction по-английски", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва "заинтересована в выстраивании добрых отношений и с Европой в целом, и с европейскими странами на двусторонней основе", и это неоднократно подтверждалось.

Информация о существовании в ГРУ спецподразделения для расшатывания Европы появилась в The New York Times. Газета утверждает, что к попытке госпереворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании причастно одно и то же секретное спецподразделение ГРУ РФ. При этом издание ссылается на сотрудников разведки сразу четырех западных стран.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал опубликованные сведения несоответствующими действительности.

"Это чистой воды ерунда. Пусть они лучше в своих спецслужбах разбираются, которые собственного президента обливают грязью и дают информацию для представления к импичменту", - сказал Шаманов "Интерфаксу".

Абсурдом назвал публикацию NYT и депутат Госдумы Андрей Луговой, которого британское следствие считало виновником смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

"Это - абсурд, лишенный всякого здравого смысла. Это можно назвать информацией, высосанной из пальца. Придумать чего-то дельного не могут, вот и выискивают различные конспирологические сценарии", - сказал Луговой в среду "Интерфаксу".

Ранее The New York Times заявляла, что штаб-квартира спецподразделения ГРУ находится на востоке Москвы в 161-м учебном центре специального назначения. Ряд его сотрудников, как утверждают информаторы газеты, участвовали в войнах в Афганистане и в Чечне, а также в конфликте на Украине.

"Согласно оценкам западных разведывательных служб, их операции (в Европе, - "ИФ") столь секретны, что о существовании подразделения, по всей видимости, неизвестно даже другим оперативникам ГРУ", - пишет газета.

При этом, по ее информации, единая картина действий этого спецподразделения стала складываться лишь после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.