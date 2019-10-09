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09.10.19 14:47

Фундамент церкви XV века нашли на дне Чудского озера

© РИА Новости. Вячеслав Бобков
9 октября. Interfax-Russia.ru - Экспедиция к месту Ледового побоища в Псковской области обнаружила на дне Чудского озера фундамент церкви XV века, сообщил декан географического факультета Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена Дмитрий Субетто.

"Был обнаружен фундамент церкви, которая сейчас находится на глубине порядка 1 метра. Возраст, согласно летописям - XV век, 1450 годы", - сказал Субетто на пресс-конференции в среду.

По его словам, фундамент расположен в 1,5 км от берега.

Как отметил ученый, в рамках поиска места Ледового побоища участники экспедиции установили, что глубины озера не превышают 2 метров, также обнаружены отдельные глубокие ложбины.

"Когда мы решили смоделировать, как выглядел район исследований 800 лет назад, если мы минусуем на 1,5-2 метра, оказывается, что эта территория была сушей", - отметил Субетто.

Он подчеркнул, что в следующем году специалисты проведут работы по бурению озерных отложений, чтобы определить скорость их накопления.

"Также мы планируем провести работы на небольших озерах рядом с Чудским - реконструировать, какие были палеоклиматические параметры в тот период времени, какой был климат, дать описание того периода", - добавил Субетто.

По данным специалистов, в ближайшее время также планируется провести работы по локализации места побоища и провести археологические исследования, к которым приступят по результатам подготовительных работ.

Ранее министр культуры Владимир Мединский сообщал, что в 2021 году в рамках празднования 800-летия Александра Невского по всей России пройдут более 130 мероприятий, в том числе направленных на популяризацию имени Александра Невского в СМИ и соцсетях. Он отмечал, что уже ведется реставрация трех религиозных объектов, связанных с памятью Невского. Также с патриаршим советом отобран и согласован ряд объектов культурного наследия, которые будут отреставрированы к юбилею полководца.

Кроме того, министр сообщал, что военно-историческим обществом в Ленинградской области проводится работа по созданию масштабного музейно-выставочного комплекса "Ледовое побоище". РВИО объявлен конкурс на определение лучшего художественного решения памятника Александру Невскому, который планируется установить около Чудского озера.

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