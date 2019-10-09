Завод по производству королевской креветки откроют в Ленобласти в феврале 2020г

09.10.19 14:57

© РИА Новости. Павел Львов

9 октября. Interfax-Russia.ru - Предприятие по выращиванию королевских креветок будет запущено в Ленинградской области в феврале 2020 года, сообщает пресс-служба администрации региона в среду.

"Мы запускаем проект по круглогодичному выращиванию креветки в условиях замкнутого водоснабжения, которая, уверен, составит конкуренцию зарубежной",- цитирует пресс-служба губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, который познакомил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с инвестпроектами региона на агровыставке "Золотая осень" в Москве.

ООО "Северная креветка" в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области с 2018 года реализует первый этап проекта по выращиванию креветки с применением установок замкнутого водоснабжения. Общая площадь предприятия - 4,5 кв. м, стоимость проекта - около 350 млн рублей. Его реализация позволит создать 35 новых высококвалифицированных рабочих мест. Предприятие будет производить около 200 тонн деликатесной морепродукции в год.

Ферма планирует выращивать белоногую креветку ваннамей (королевская креветка), гигантскую пресноводную креветку Розенберга, австралийских раков и морскую спаржу.

Согласно информационно-аналитической системе СПАРК-Интерфакс ООО "Северная креветка" зарегистрирована в Ленобласти в марте 2018 года. Принадлежит Елене Кирилловой (60%) и Сергею Белькову (40%).