Около 70% призывников из Крыма осенью заберут служить в другие регионы РФ

09.10.19 15:07

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

9 октября. Interfax-Russia.ru - Порядка 3 тысяч жителей Крыма отправятся на службу в Вооруженные силы России в осенний призыв, из них около 70% будут служить за пределами полуострова, сообщил военный комиссар республики Олег Ермилов в среду журналистам.

"Последние два призыва основная масса призывников проходит службу за пределами полуострова, здесь остается порядка 30% (. . .) С 1 октября мы начали призывную кампанию, имеем задание на призыв около 3 тысяч человек", - сказал Ермилов.

Военный комиссар напомнил, что жители Крыма начали служить в Вооруженных силах РФ в 2015 году, в первый призыв попало 500 человек. Всего за пять лет на службу призвано более 16,5 тысячи крымчан.

Большая часть новобранцев проходит службу в частях Южного и Западного военных округов, с прошлого года крымские призывники начали служить на Северном флоте, отметил Ермилов.

Крым вошел в состав России после референдума о статусе региона в марте 2014 года. Крымских призывников начали отправлять на службу за пределы полуострова с весеннего призыва 2017 года.