Песков: Путин обсудит с Памфиловой итоги избирательной кампании

09.10.19 15:10

© РИА Новости. Алексей Никольский

9 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой, а также проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В самое ближайшее время предстоит международный телефонный разговор", - сказал он журналистам.

"Также сегодня у Путина из открытых встреч будет беседа с Эллой Памфиловой по итогам избирательной кампании", - продолжил он.

Кроме того, Песков не исключил, что в среду президент снова уделит внимание вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.

"Мы опубликовали перечень поручений президента, и там правительству России был дан срок до 9 октября с учетом ранее данных поручений утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Поэтому мы не исключаем, что президент отдельно обсудит эти вопросы", - пояснил он.

Встреча Путина и Памфиловой станет первой после единого дня голосования 8 сентября.