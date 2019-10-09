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09.10.19 15:10
Песков: Путин обсудит с Памфиловой итоги избирательной кампании
"В самое ближайшее время предстоит международный телефонный разговор", - сказал он журналистам.
"Также сегодня у Путина из открытых встреч будет беседа с Эллой Памфиловой по итогам избирательной кампании", - продолжил он.
Кроме того, Песков не исключил, что в среду президент снова уделит внимание вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.
"Мы опубликовали перечень поручений президента, и там правительству России был дан срок до 9 октября с учетом ранее данных поручений утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Поэтому мы не исключаем, что президент отдельно обсудит эти вопросы", - пояснил он.
Встреча Путина и Памфиловой станет первой после единого дня голосования 8 сентября.
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