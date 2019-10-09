|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
09.10.19 15:15
Челябинский прокурор предложил увольнять мэров, за срыв отопительного сезона
Соответствующее поручение дал региональный прокурор Виталий Лопин в среду на совещании по подготовке муниципалитетов к отопительному сезону и погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".
"Общий долг коммунального комплекса региона за газ превышает 2 млрд рублей. Требую от прокуроров в течение месяца провести проверку и дать принципиальную оценку действиям и бездействиям глав территорий и руководителей коммунальных организаций, имеющих большую задолженность за ТЭР. Определяйте, как образовалась задолженность, и кто в этом виновен. Разбирайтесь, это неумение и нежелание руководителей работать, либо злоупотребления и умышленные действия, Тогда направляйте материалы и требуйте возбуждения уголовных дел", - сказал Лопин.
Он также предложил перенять практику соседних регионов, где отправляют в отставку мэров, срывающих начало отопительного сезона.
"Некоторые наши коллеги инициируют перед руководством регионов отставку глав муниципалитетов, которые в течение трех месяцев не исполняют обязанности по решению вопросов местного значения, в том числе по подготовке к отопительному сезону. Я думаю, что нам тоже следует перенять такую практику", - отметил прокурор области.
В свою очередь генеральный директор ООО "НОВАТЭК-Челябинск" Вадим Ромасенко уточнил, что за прошедший год задолженность коммунального сектора за газ выросла на 18%.
Он также отметил, что из 15 млрд кубических метров природного газа, поставляемого в регион, на коммунальные компании приходится только 10%.
"При этом в структуре общей суммы долга по области их доля составляет 85 %. Эти цифры говорят о существовании системной проблемы, не решаемой в нашем регионе годами", - подчеркнул Ромасенко.
Он также добавил, что областной бюджет выделил 600 млн рублей на субсидии муниципалитетам для погашения задолженности.
"Это позволит существенно сократить задолженность за газ, но, с учетом поставок нового отопительного периода, останется не урегулированным долг порядка 1 млрд 700 млн рублей и в 2020 году сумма долга вновь вырастет", - уточнил гендиректор.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон не стартовал своевременно в двух муниципальных образованиях области - Златоусте и Красноармейском районе, где региональный поставщик газа не разрешил подачу газа на ряд котельных из-за крупных долгов. ООО "НОВАТЭК-Челябинск" обвинил в срыве начала сезона глав администраций территорий, не урегулировавших с поставщиком газа проблему крупной задолженности.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket