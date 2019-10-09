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09.10.19 15:15

Челябинский прокурор предложил увольнять мэров, за срыв отопительного сезона

© РИА Новости. Григорий Сысоев
9 октября. Interfax-Russia.ru - Прокурор проверит работу глав муниципалитетов и предприятий ЖКХ Челябинской области, накопивших самые большие долги за топливно-энергетические ресурсы накануне нового отопительного сезона.

Соответствующее поручение дал региональный прокурор Виталий Лопин в среду на совещании по подготовке муниципалитетов к отопительному сезону и погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".

"Общий долг коммунального комплекса региона за газ превышает 2 млрд рублей. Требую от прокуроров в течение месяца провести проверку и дать принципиальную оценку действиям и бездействиям глав территорий и руководителей коммунальных организаций, имеющих большую задолженность за ТЭР. Определяйте, как образовалась задолженность, и кто в этом виновен. Разбирайтесь, это неумение и нежелание руководителей работать, либо злоупотребления и умышленные действия, Тогда направляйте материалы и требуйте возбуждения уголовных дел", - сказал Лопин.

Он также предложил перенять практику соседних регионов, где отправляют в отставку мэров, срывающих начало отопительного сезона.

"Некоторые наши коллеги инициируют перед руководством регионов отставку глав муниципалитетов, которые в течение трех месяцев не исполняют обязанности по решению вопросов местного значения, в том числе по подготовке к отопительному сезону. Я думаю, что нам тоже следует перенять такую практику", - отметил прокурор области.

В свою очередь генеральный директор ООО "НОВАТЭК-Челябинск" Вадим Ромасенко уточнил, что за прошедший год задолженность коммунального сектора за газ выросла на 18%.

Он также отметил, что из 15 млрд кубических метров природного газа, поставляемого в регион, на коммунальные компании приходится только 10%.

"При этом в структуре общей суммы долга по области их доля составляет 85 %. Эти цифры говорят о существовании системной проблемы, не решаемой в нашем регионе годами", - подчеркнул Ромасенко.

Он также добавил, что областной бюджет выделил 600 млн рублей на субсидии муниципалитетам для погашения задолженности.

"Это позволит существенно сократить задолженность за газ, но, с учетом поставок нового отопительного периода, останется не урегулированным долг порядка 1 млрд 700 млн рублей и в 2020 году сумма долга вновь вырастет", - уточнил гендиректор.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон не стартовал своевременно в двух муниципальных образованиях области - Златоусте и Красноармейском районе, где региональный поставщик газа не разрешил подачу газа на ряд котельных из-за крупных долгов. ООО "НОВАТЭК-Челябинск" обвинил в срыве начала сезона глав администраций территорий, не урегулировавших с поставщиком газа проблему крупной задолженности.

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