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09.10.19 15:22

ЗАТО Циолковский получит на развитие 30 млрд рублей

© РИА Новости. Илья Питалев
9 октября. Interfax-Russia.ru - Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития ЗАТО Циолковский до 2030 года рассмотрели на заседании правительства Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Общий объем финансирования при этом составит более 29 млрд руб. Это средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Значительная часть от этой суммы на развитие города выделена корпорацией Роскосмос", - приводятся в сообщении слова главы Минэкономразвития области Людмилы Старковой.

По ее словам, проект долгосрочного плана формировался, исходя из прогноза численности населения Циолковского. На сегодняшний день в городе проживает 6,7 тыс. жителей, а к 2030 году ожидается рост до 17,9 тыс. человек.

Чтобы обеспечить всем необходимым растущее число населения Циолковского, до 2028 года планируется ввести 175 тыс. кв. м. социальной инфраструктуры. В 2020 году планируется к сдаче первая очередь жилых домов на 2,1 тыс. человек, а к 2028 году город будет полностью обеспечен жильем с учетом прогноза роста населения.

В свою очередь глава Циолковского Сергей Левицкий отметил, что большое внимание уделят развитию образовательной инфраструктуры. Так, на средства Роскосмоса в 2021 году в микрорайоне "Звездный" построят новую школу на 825 учеников, а в ближайшие несколько лет будет проведена реконструкция действующей школы, которая может принять более 1,2 тыс. человек.

Кроме того, до 2030 года в городе появятся три новых детских сада. Каждый рассчитан на 230 малышей и полностью закроет потребность в местах.

Предстоит ремонт систем тепло- и водоснабжения, канализации. Общая протяженность этих сетей составит 60 км. В планах также перевод городской котельной на газовое топливо, что позволит снизить плату за тепло для граждан.

Также в городе появится многофункциональный молодежный культурный центр, футбольный стадион, здания ЗАГСа и правоохранительных органов, парк Победы, реконструируют сквер имени Юрия Гагарина.

Как сообщалось, в июле вице премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Приамурье раскритиковал ход развития города Циолковский, который идет с большими задержками. Дальнейший ход его развития вице-премьер планировал обсудить с Дмитрием Рогозиным.

В сентябре президент РФ Владимир Путин провел в Приамурье совещание по развитию инфраструктуры космодрома "Восточный". Тогда он подчеркнул, что космодром Восточный и город Циолковский должны войти в число точек роста Дальнего Востока, способствовать укреплению кадрового потенциала этого региона.

Наукоград Циолковский строится рядом с бывшим военным городком (Углегорск). После начала строительства "Восточного" было принято решение о том, что персонал космодрома будет жить в Углегорске. Затем началось строительство города Циолковский. Новостройки и бывший военный поселок в итоге стали единым муниципальным образованием.

Закон о присвоении образованному в Амурской области городу наименования Циолковский президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2015 года.

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