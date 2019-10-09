Около 150 млн руб. заложено в федбюджете на снижение стоимости Интернета на Чукотке

09.10.19 15:52

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

9 октября. Interfax-Russia.ru - Федеральное финансирование поможет снизить почти в три раза стоимость интернета на Чукотке, под эти цели заложено 148,4 млн руб., сообщает пресс-служба правительства округа.

Средняя цена гигабайта интернет-трафика в тарифах на Чукотке составляет 260 руб.. После введения программы субсидирования операторов она будет не выше 93 руб., говорится в сообщении.

Новая программа, реализуемая по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева, действует с 1 октября 2019 года.

Субсидия носит заявительный характер. Получить ее могут как операторы "домашнего" интернета, так и операторы мобильной связи.

Первым за субсидией обратилось АО "Арктик Регион Связь". Компания предложила два новых тарифа со стоимостью 1 Гб трафика в 90 рублей. Уже сейчас жители Анадыря и поселка Угольные Копи могут подключиться к ним.

Планируется, что уже в ближайшее время к программе присоединятся "Ростелеком", "Билайн" и "Мегафон".

Новая субсидия позволит снизить стоимость интернета для потребителей еще до окончания проекта по прокладке ВОЛС. Там, где не удастся реализовать проект по прокладке оптоволокна, появится возможность за счет освободившегося спутникового ресурса и с помощью субсидирования увеличить мощность интернет-канала.

Как сообщалось, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ согласовало проект прокладки ВОЛС на Чукотку стоимостью 7,8 млрд рублей.

Проект предусматривает прокладку двух линий связи: подводную - из Петропавловска-Камчатского до Анадыря и сухопутную - Омсукчан - Песчанка - Билибино - Певек. Общая протяженность первой линии составит 2,26 тыс. км, длина наземной ВОЛС - 1,4 тыс. км.

Линии будут обладать пропускной способностью 100 и 80 Гбит/с соответственно.

Проект, старт которого назначен на 2019 год, планировалось завершить в 2020 году.

В настоящее время Чукотка является единственным субъектом РФ, не подключенным к волоконно-оптическим линиям связи.