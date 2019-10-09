Сотни военнослужащих ОДКБ в Нижегородской области отрабатывают совместную операцию

09.10.19 16:00

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 октября. Interfax-Russia.ru - Около 900 военнослужащих и более 250 единиц техники задействовано в учении "Эшелон-2019" Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, сообщили в среду в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

В маневрах, которыми руководит заместитель командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга, помимо российских военных участвуют подразделения из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

"В ходе учения военнослужащие шести стран отрабатывают вопросы материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ при подготовке и ведении совместной операции", - говорится в сообщении ЗВО.

В сообщении говорится, что в среду на учении отработан тактический эпизод - восстановление бронетехники, получившей повреждения в ходе боя с условным противником. "Участники учения развернули район комплексного восстановления вооружения и военной техники с участками по ремонту танков, боевых машин", - сказали в ЗВО.

Еще один тактический эпизод учения касался массовой заправки техники горючим. Российские военнослужащие совместно с подразделениями вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана применили новые автотопливозаправщики АТЗ-12-10-63501, которые обеспечили горючим одновременно более 100 танков, боевых машин пехоты, бронетранспортёров и артиллерийских систем.

Кроме того, сообщили в пресс-службе ЗВО, в ходе маневров на полигоне "Мулино" был оборудовали полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения.

"Подразделения материально-технического обеспечения оборудовали полевой артиллерийский склад, доставив в него свыше 50 тонн фугасных, осколочно-фугасных, бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, управляемых и других видов боеприпасов различных калибров и ракет для комплексов вооружения танков Т-72Б-3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок "Мста-С", реактивных систем залпового огня "Град", - отмечается в сообщении.