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09.10.19 16:07

Регионы-учредители "Корпорации развития" завершают ее ликвидацию

© РИА Новости. Михаил Климентьев
9 октября. Interfax-Russia.ru - Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа завершают ликвидацию АО "Корпорация развития", сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов журналистам в среду в Екатеринбурге.

"Проводится последовательная работа: кто-то увольняется, кого-то будут привлекать к ответственности, кто-то уже привлекся к ответственности. Регионы, которые учреждали эту корпорацию, завершают процесс ликвидации", - отметил Цуканов.

По его словам, полпредство привлекло внимание правоохранительных органов к работе корпорации, и в настоящее время не вмешивается в эту историю.

"Правоохранители будут заниматься этим дальше. Наша задача - подумать, в каком виде можно расширить сотрудничество регионов, решая глобальные вопросы транспортной инфраструктуры, логистики, энергетики и многие другие вещи, которые помогут развивать экономику", - сказал полпред.

В какой форме будут взаимодействовать ЯНАО, ХМАО и Тюменская область - вопрос для дальнейшего обсуждения, инициативу должны проявить сами регионы, считает Цуканов.

"Сама идея этой корпорации - очень хорошая, правильная, но в том случае, если бы было более качественное исполнение. К сожалению, эта идея обрублена, и уже вряд ли к ней можно будет в таком виде вернуться. Жители теперь не доверяют всему тому, что там происходило. Большое количество средств куда-то бесследно исчезло", - добавил Цуканов.

ранее сообщалось, что основными акционерами "Корпорации развития" являются Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Ранее "Корпорация развития" позиционировалась как управляющая компания по реализации проекта строительства Северного широтного хода, но затем перестала упоминаться в этом качестве. Деятельность корпорации подвергалась критике со стороны представителей акционеров. Так, на одной из пресс-конференций министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, бывший тогда губернатором ЯНАО, говорил, что представители региона в набсовете "никогда не могли добиться прозрачности в управлении корпорацией". Он называл корпорацию "черной дырой" и выразил мнение, что это - "великая глупость и ошибка", что у субъекта РФ есть коммерческая структура.

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