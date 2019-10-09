Челябинская область готова искать новых собственников убыточным котельным

09.10.19 16:29

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

9 октября. Interfax-Russia.ru - Челябинская область готова выкупать или принимать на баланс частные котельные, владельцы которых считают их убыточными, сообщил вице-губернатор Сергей Шаль на совещании в областной прокуратуре в среду.

"У нас уже есть практика выкупа котельной у частного инвестора. Также есть возможность передать муниципалитету. Потому что мы точно знаем, что нам дешевле заплатить и принять на баланс котельную, чтобы нормально выходить на отопительный сезон, чем потом зависеть от капризов того или иного руководителя и растапливать замерзшую систему. Такие прецеденты у нас уже есть", - сказал Шаль.

Он подчеркнул, что правительство региона готово помочь главам муниципалитетов решать вопросы с котельными, которые генерируют убытки и накапливают газовые долги.

Он также напомнил, что регион активно работает с программой Фонда содействия реформирования коммунального хозяйства, который выделят безвозмездное финансирование на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, и предложил главам использовать этот инструмент.

"Одно условие - правильно оформить документы на тот вид государственной помощи, который вы хотите получить", - сказал вице-губернатор, обращаясь к владельцам таких котельных.

В свою очередь совладелец ООО "Тепловые электрические сети и системы" (TESIS) (Челябинск) Владимир Чебыкин выразил мнение, что к росту долгов за ТЭР приводит действующая система тарифообразования.

"У нас сегодня никто не будет строить котельные. Все, кто ринулся в 2010 году в этот бизнес, их просто похоронили, когда в 2015 году вышло законодательство, установившее долгосрочный тариф, а в 2017 году вышли новые изменения. Нам срезали ТЭРы и сделали бизнес еще более убыточным. Сегодня любая организация, имеющая котельные, не знает, как от них избавиться, потому что при действующем тарифообразовании невозможно просуществовать", - сказал Чебыкин.

Так, по его сведениям, в тариф сегодня разрешается закладывать прибыль 5%, а дебиторскую задолженность - в пределах 2%.

"А у нас сегодня только недосборы составляют 15-20%. В результате любая частная компания, имеющая котельные, несет убытки от 15 до 30%", - отметил гендиректор.

Согласно данным аналитической системы СПАРК, ООО "TESIS" по итогам 2018 года показало убытки более 87,5 млн рублей против прибыли в 12,4 млн рублей в 2017 году.

Владельцами компании с 2017 года являются бывший первый вице-губернатор Челябинской области Сергей Комяков (доля 30%), а также предприниматели Максим Тушенцов и Владимир Чебыкин (30% и 20%%, соответственно).