Деньги на ветер: эксперт назвал новую магистраль Москва-Санкт-Петербург лишней тратой
  
Набраться терпения: авиасообщение между РФ и Грузией может вскоре возобновиться
   
Доживает срок: в Минздраве заявили, что вейп могут запретить через 2-3 года
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
09.10.19 16:29

Челябинская область готова искать новых собственников убыточным котельным

© РИА Новости. Сергей Кузнецов
9 октября. Interfax-Russia.ru - Челябинская область готова выкупать или принимать на баланс частные котельные, владельцы которых считают их убыточными, сообщил вице-губернатор Сергей Шаль на совещании в областной прокуратуре в среду.

"У нас уже есть практика выкупа котельной у частного инвестора. Также есть возможность передать муниципалитету. Потому что мы точно знаем, что нам дешевле заплатить и принять на баланс котельную, чтобы нормально выходить на отопительный сезон, чем потом зависеть от капризов того или иного руководителя и растапливать замерзшую систему. Такие прецеденты у нас уже есть", - сказал Шаль.

Он подчеркнул, что правительство региона готово помочь главам муниципалитетов решать вопросы с котельными, которые генерируют убытки и накапливают газовые долги.

Он также напомнил, что регион активно работает с программой Фонда содействия реформирования коммунального хозяйства, который выделят безвозмездное финансирование на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, и предложил главам использовать этот инструмент.

"Одно условие - правильно оформить документы на тот вид государственной помощи, который вы хотите получить", - сказал вице-губернатор, обращаясь к владельцам таких котельных.

В свою очередь совладелец ООО "Тепловые электрические сети и системы" (TESIS) (Челябинск) Владимир Чебыкин выразил мнение, что к росту долгов за ТЭР приводит действующая система тарифообразования.

"У нас сегодня никто не будет строить котельные. Все, кто ринулся в 2010 году в этот бизнес, их просто похоронили, когда в 2015 году вышло законодательство, установившее долгосрочный тариф, а в 2017 году вышли новые изменения. Нам срезали ТЭРы и сделали бизнес еще более убыточным. Сегодня любая организация, имеющая котельные, не знает, как от них избавиться, потому что при действующем тарифообразовании невозможно просуществовать", - сказал Чебыкин.

Так, по его сведениям, в тариф сегодня разрешается закладывать прибыль 5%, а дебиторскую задолженность - в пределах 2%.

"А у нас сегодня только недосборы составляют 15-20%. В результате любая частная компания, имеющая котельные, несет убытки от 15 до 30%", - отметил гендиректор.

Согласно данным аналитической системы СПАРК, ООО "TESIS" по итогам 2018 года показало убытки более 87,5 млн рублей против прибыли в 12,4 млн рублей в 2017 году.

Владельцами компании с 2017 года являются бывший первый вице-губернатор Челябинской области Сергей Комяков (доля 30%), а также предприниматели Максим Тушенцов и Владимир Чебыкин (30% и 20%%, соответственно).

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  09.10.19 15:33
Шумаков назначен главой Росгидромета
.
  09.10.19 13:13
Осужденному по "делу 27 июля" Подкопаеву смягчили наказание до 2 лет колонии
.
  09.10.19 12:58
Москва в ближайшие годы заработает на проектах ТПУ более 27 млрд рублей
.
  09.10.19 12:11
Признавшему вину по "делу Baring Vostok" банкиру Кордичеву продлили арест до середины января
.
  09.10.19 11:16
Павильон "Ластоногие" с бассейнами появится в московском Зоопарке
.
  09.10.19 10:02
Москвичи проголосуют за проект наземного метро
.
  08.10.19 16:05
Мосгорсуд вернул "дело "Седьмой студии" Серебренникова на новое рассмотрение
.
  08.10.19 15:23
Мосгорсуд отменил приговор участнику "Нового величия" Ребровскому и отправил дело на пересмотр
.
  08.10.19 12:24
Москвичи выберут площадки для благоустройства на портале "Активный гражданин"
.
  08.10.19 11:46
Почти 500 тыс. москвичей за четыре месяца прошли диспансеризацию в парках столицы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket