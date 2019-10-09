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09.10.19 16:47

Чуйченко: регуляторная реформа будет основываться на законах о госконтроле и обязательных требованиях РФ

© РИА Новости. Сергей Черных
9 октября. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко сообщил, что осенью этого года в Госдуму будут внесены законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности в России.

"Проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности - это не косметический ремонт и даже не перепланировка, это фактически создание новой регуляторной реальности", - сказал Чуйченко в среду на совещании президента РФ с членами российского правительства.

Он сообщил, что фундаментом регуляторной реформы являются два базовых нормативно-правовых акта - федеральный закон о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле в РФ и федеральный закон об обязательных требованиях РФ.

"Сегодня они внесены в правительство и уже этой осенью планируем внести их на рассмотрение в Государственную думу", - заявил Чуйченко.

Он сообщил, что первый законопроект заложит процессуальные основы и правила контрольно-надзорной деятельности. Он вводит понятия контрольно-надзорного производства, в нем закреплены права, обязанности и процедуры в этой сфере. Существенно расширен перечень видов контрольно-надзорных мероприятий, которые четко увязаны с категориями риска для тех, кто подлежит контролю.

Чуйченко подчеркнул, что акцент делается прежде всего на профилактические меры. "Будет установлена принципиально иная система взаимоотношений контролеров и бизнеса - не конфронтация, а сотрудничество, не наказание любой ценой, а прежде всего предупреждение нарушений, вреда жизни и здоровью людей", - сказал он.

Второй законопроект об обязательных требованиях в РФ, отметил Чуйченко, направлен на создание новой системы обязательных требований на основе рискоориентированного подхода.

"В общей части закона содержатся качественные характеристики обязательных требований, установлены основные принципы, их закрепление - законность, открытость, обоснованность, исполнимость обязательных требований", - сказал Чуйченко.

По его словам, в этот закон решено включить также особенную часть, в которой "будет предусмотрен исчерпывающий перечень обязательных групп требований в соответствующей сфере общественных отношений, то есть будет очерчена зона влияния контрольно-надзорного органа".

Чуйченко сообщил, что в рамках формирования в России новой системы контроля и надзора уже начата расчистка правового поля и законодательства прошлых лет.

"Председателем правительства подписано поручение, согласно которому более 20 тысяч актов СССР и РСФСР должны быть изучены на предмет их прекращения с начала следующего года", - заявил Чуйченко.

При этом он подчеркнул, что к этой работе в правительстве подходят очень внимательно, с привлечением экспертов, чтобы не допустить возможных ошибок.

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