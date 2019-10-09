Суд арестовал кубанского судью по обвинению в попытке мошенничества на 60 млн руб

09.10.19 16:50

© РИА Новости. Игорь Зарембо

9 октября. Interfax-Russia.ru – Басманный суд Москвы в среду санкционировал арест федерального судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, обвиняемого в попытке мошенничества.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Стародубцева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Судье предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (статья 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года Стародубцев совместно со своим сыном Александром и Геннадием Еременко "требовал от предпринимателя денежные средства в размере 64 млн рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков".

"В феврале 2019 года при передаче судье Стародубцеву по месту его жительства денежных средств в размере 100 тыс. рублей и муляжа денежных купюр на сумму 29,9 млн рублей преступные действия судьи и его соучастников были пресечены сотрудниками ФСБ", - сказала ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что в связи с необходимостью соблюдения длительной процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края уголовное дело в отношении Стародубцева было возбуждено только в октябре 2019 года.

Уголовное дело в отношении Александра Стародубцева и Геннадия Еременко было возбуждено ранее, его расследование продолжается.