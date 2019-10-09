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ВНИРО объявил об успешной адаптации выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток и белух

© РИА Новости. Виталий Аньков
9 октября. Interfax-Russia.ru - Все косатки и белухи, выпущенные из бухты Средняя Приморского края в Охотское море, успешно прошли процесс адаптации и находятся в пределах традиционных видовых ареалов, утверждают во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в среду.

"По состоянию на 9 октября 2019 года, учреждением успешно проведен комплекс мероприятий в целях осуществления задач, изложенных в "Программе по реадаптации косаток и белух (бухта Средняя Приморского края) для выпуска в естественную среду обитания, научного сопровождения, транспортировки и мониторинга их последующих миграций". В результате предпринятых учреждением мер в акваторию Охотского моря выпущены 10 особей косаток и 26 белух. Выпущенные особи успешно прошли процесс адаптации и на данный момент находятся в пределах традиционных видовых ареалов", - говорится в сообщении пресс-службы ВНИРО.

Отмечается, что из-за аномальных погодных условий, вызванных паводками в Хабаровском крае, и в результате осложнения дорожной ситуации в Приморье, схема транспортировки была изменена. Ученые будут доставлять животных к месту выпуска с помощью морской транспортировки.

В 2018 году в Охотском море около выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. В Средней остаются еще 60 белух.

В 2020 году к отлову в Дальневосточных морях рыбохозяйственная наука планировала 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, восемь афалин, восемь гринд, 1 тыс. 496 моржей и 1 тыс. 905 морских котиков. Росприроднадзор не дал разрешение ловить морских млекопитающих.

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