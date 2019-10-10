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10.10.19 08:18

Комитет Госдумы предлагает приостановить финансирование ряда институтов развития в РФ

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
10 октября. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по экономической политике в своем отзыве на проект бюджета на 2020-2022 гг. предлагает провести независимую экспертизу, определить эффективность и в случае необходимости приостановить финансирование из бюджета ряда институтов развития.

Заключение комитета опубликовано в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В обзоре подпрограммы "Инвестиционный климат" комитет говорит о необходимости принятия мер по общему оздоровлению системы институтов развития, которая была создана в России с начала 2000-х годов.

"Начиная с 2005 года на функционирование данной системы из федерального бюджета было выделено в общей сложности порядка 5 трлн рублей. Вместе с тем, эффективность работы институтов развития представляется весьма спорной - за прошедшие годы они не смогли обеспечить технологический и инновационный прорыв, тогда как зарубежный опыт работы институтов развития показывает, что для этого требуется в среднем 5-7 лет", - говорится в отзыве комитета.

Комитет считает целесообразным рассмотреть вопрос о приостановлении бюджетного финансирования тех институтов развития, у которых среднегодовые текущие расходы превышают 5-6% среднегодового объема бюджетного финансирования за период 2005-2018 годов, а деятельность получила отрицательную оценку по результатам независимой экспертизы.

В своем отзыве комитет также отмечает проблемы с достижением показателя по количеству компаний, осуществляющих технологические инновации. Среди препятствий для увеличения количества организаций, внедряющих технологические инновации, комитет называет текущее неудовлетворительное состояние технологического потенциала российской промышленности, а также снижение объема частных инвестиций в высокотехнологичный промышленный сектор в 2017-2018 годах и общее охлаждение инвестиционной активности в I полугодии 2019 года.

Комитет также обращает внимание, что в 2018 году (как и в 2017 году) не было достигнуто плановое значение по позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business (план - 20 место, факт - 31 место). "Хотя благодаря реализуемому на федеральном и региональном уровнях комплексу мер по улучшению инвестиционного климата и формированию благоприятной предпринимательской среды положение России в указанном рейтинге по сравнению с 2017 годом улучшилось на 4 позиции", - напоминает комитет.

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