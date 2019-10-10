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10.10.19 08:35
Бывший муж журналистки Юзик подтвердил ее возвращение в Москву из Ирана
"Ну, вот и конец истории. Юля уже в Москве", - написал Войцеховский в четверг в фейсбуке.
Ночью посольство РФ в Иране сообщило, что Юзик отпущена и уже летит домой.
4 октября Войцеховский сообщил о задержании журналистки в столице Ирана. "Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", - написал он в фейсбуке.
Посол Ирана в РФ Мехди Санаи 4 октября на встрече в МИД РФ с замглавы ведомства Игорем Моргуловым заявил, что Юзик скоро освободят.
Официальной информации о том, были ли предъявлены ли Юзик какие-либо обвинения, не поступало. При этом агентство Associated Press со ссылкой на представителя правительства Ирана Али Рабии сообщило 7 октября, что Юзик задержали из-за проблем с визой.
Юзик ранее работала в газете "Комсомольская правда", журнале "Русский Newsweek", а с 2003 года она занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга "Невесты Аллаха" (о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России). Она также написала книгу "Бесланский словарь". В 2016 году Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.
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