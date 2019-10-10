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10.10.19 08:39

Новосибирская область намерена привлечь 800 млн руб. из федбюджета на достройку проблемных домов

© РИА Новости. Александр Кряжев
10 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Новосибирской области рассчитывают направить около 1 млрд рублей на завершение строительства либо выкуп долей граждан в 18 "проблемных" домах с помощью областного Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"Подали на софинансирование из бюджета области порядка 200 млн рублей, что позволит привлечь 800 млн рублей из федерального бюджета, если будет заключено соглашение и будет одобрена (заявка - ИФ) как Минстроем РФ, так и фондом московским. Подали заявку на 18 домов для достройки либо решение через расселение, выкуп долей граждан", - сообщил заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь".

По его словам, решение по заявке, как ожидается, будет принято в ноябре.

Министр строительства региона Иван Шмидт, который также принял участие в пресс-конференции, уточнил, что строительные организации для завершения строительства будут привлекать на конкурсной основе.

Дома, включенные в заявку на федеральное софинансирование, находятся в высокой степени готовности, уточнил он.

Шмидт добавил, что часть проблемных домов достраивать нецелесообразно - затраты могут существенно превысить стоимость нового аналогичного строительства.

В настоящее время, сказал он, в Новосибирской области насчитывается 66 домов-долгостроев, восемь домов из этого списка планируется ввести до конца года. В региональном реестре обманутых дольщиков числится около 1,3 тыс. человек.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области осуществляет функции застройщика проблемных объектов на территории региона Новосибирской области, при условии передачи таких объектов в управление фонда от конкурсных управляющих или созданных гражданами ЖСК.

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