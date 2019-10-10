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10.10.19 08:46
Левченко предложил повысить свой оклад с 18,8 тыс. до 27,1 тыс. рублей
"Должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность, устанавливается для губернатора Иркутской области в размере 27 167 рублей, для лиц, замещающих иные областные государственные должности, в процентном отношении к должностному окладу губернатора", - говорится в проекте закона, размещенном в системе "Электронный парламент".
В заключении правового управления Заксобрания области на проект закона уточняется, что в настоящее время должностной оклад губернатора составляет 18 800 рублей. Таким образом, его размер предложено увеличить на 44%.
Согласно приложению к проекту закона, оклады также повысятся у председателя Законодательного собрания, Избирательной комиссии, Контрольно-счетной палаты, уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей Иркутской области.
Численность лиц, замещающим иные областные государственные должности, которым предполагается повысить оклады, составляет 74 человека, говорится в заключении Контрольно-счетной палаты (КСП) региона на законопроект.
Повышение окладов повлечет дополнительные расходы областного бюджета в объеме около 32 млн рублей в четвертом квартале текущего года, около 128 млн рублей - в следующем году, сказано в заключении КСП. Денежные средства на премиальное вознаграждение чиновников уже заложены в бюджете, говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Замечаний и предложений к законопроекту нет, документ согласован в установленном порядке. Вместе с тем правовое управление ЗС считает, что повышение оклада губернатора требует дополнительного обсуждения с учетом возможностей областного бюджета.
Как сообщалось, в 2015 году Левченко, баллотировавшийся от КПРФ, выиграл выборы губернатора Иркутской области у на тот момент действующего главы региона Сергея Ерощенко, которого поддерживала "Единая Россия".
В 2018 году доход Левченко увеличился более чем на полмиллиона рублей по сравнению с 2017 годом и составил более 5,5 млн рублей.
Аад/ек ка
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