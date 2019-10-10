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10.10.19 09:06

Заблудившегося гоночного голубя из Японии заметили в заповеднике "Магаданский"

Фото с сайта заповедника "Магаданский"
10 октября. Interfax-Russia.ru - Гоночного голубя, которого весной выпустили на острове Хоккайдо в Японии, обнаружили на территории заповедника "Магаданский" в Магаданской области, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе особо охраняемой природной территории.

Голубя с меточными кольцами на обеих лапах заметили работники маяка, расположенном на мысе Таран полуострова Кони, который относится к территории заповедника "Магаданский". Они поймали птицу, сфотографировали и выпустили.

Информацию о голубе и номерах колец сотрудники заповедника передали в Японию своим коллегам. Замеченная птица - гоночный голубь из города Чиба, который расположен недалеко от Токио.

Голубь участвовал в тренировочном полете. Его вместе с другими птицами выпустили 6 апреля на юге острова Хоккайдо. Предполагалось, что пернатые пролетят 800 км на юг до своего дома в Чиба. Однако один из голубей выбрал неправильное направление, полетел на северо-восток и преодолел около двух тысяч километров до мыса Таран Магаданской области. Несколько дней он жил на маяке в заповеднике, смотрители подкармливали его семечками.

Владелец птицы, Исаму Накадаи, выразил благодарность людям, приютившим его питомца и рассказал, что 20 лет назад его голуби участвовали в гонках в России и многие вернулись к нему домой в город Чибо. Поэтому он надеется, что долетевший до Магадана голубь когда-нибудь вернется домой и обещал сообщить об этом.

Голубиные гонки - это вид спорта, в котором принимают участие специально дрессированные птицы. Их задача - преодолеть определенное расстояние за заданное время. В гонках участвуют только почтовые голуби. Они хорошо ориентируются на местности и могут преодолевать большие расстояния. За одну гонку они пролетают в среднем от 10 до 100 км. Голубиные гонки популярны в США, Канаде, Китае, Австралии, Японии, Великобритании, Саудовской Аравии и других странах. Проводятся они и в России.

Дрессированный голубь может развивать скорость до 100 км/час. Рекорд по суммарному расстоянию, которое пролетел голубь в соревнованиях, составляет 41 тыс 50 км и принадлежит он Красотке Бразилии - голубке, хозяин которой живет в ЮАР. Самым дорогим спортивным голубем стал фламандский голубь по кличке Армандо - на аукционе в бельгийском городе Кнесселаре он был куплен за рекордную сумму в 1,25 млн евро китайским голубеводом, который планирует использовать его для разведения.

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