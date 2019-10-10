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Водоканал: качество воды после утечки отходов на химзаводе в Башкирии остается в норме

© РИА Новости. Владимир Вяткин
10 октября. Interfax-Russia.ru - Специалисты "Уфаводоканала" проводят мониторинг качества питьевой воды в связи с утечкой промышленных стоков на предприятии АО "Полиэф" в башкирском Благовещенске, анализы делаются каждый час, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы ведомства в четверг.

"На данное время полученные результаты анализов по показателям качества питьевой водопроводной воды соответствуют нормативным требованиям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, исследования проводятся в селе Ильино-Поляна (Благовещенский район), в устье реки Изяк в месте ее впадения в реку Уфа, в Уфе, в створе ковшового водопровода на южном водозаборе. Также пробы отбираются из резервуаров чистой воды во всех водозаборах.

Ранее сообщалось об утечке восьми тонн промышленных стоков на предприятии АО "Полиэф". Отходы попали "на прилегающую территорию", при инциденте никто не пострадал.

По данным МЧС, причиной утечки стал обвал части стены бетонного резервуара с промышленными стоками объемом в 20 тыс. кубометров.

Пресс-служба компании, в свою очередь, сообщила, что одной из возможных причин утечки, по предварительным оценкам специальной комиссии, стали скрытые конструктивные особенности объекта.

"Полиэф" - единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит "СИБУРу", выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат - сырье для производства пищевой упаковки.

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