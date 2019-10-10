Пассажиры севшего в кукурузу А321 впервые после ЧП встретились с экипажем

10.10.19 09:24

Фото со страницы "Уральских авиалиний" в соцсети

9 октября. Interfax-Russia.ru - Пассажиры вынужденно севшего на кукурузном поле в Подмосковье самолета "Уральских авиалиний" впервые встретились после происшествия с экипажем, говорится в сообщении авиакомпании в инстаграме.

На встрече, которая состоялась в аэропорту "Жуковский", присутствовали порядка 40 пассажиров, командир воздушного судна Дамир Юсупов и четверо стюардов. Участники рейса приготовили для бортпроводников и пилотов торт, который там же все вместе и попробовали.

"Посмотрите на эти счастливые лица. На искренние улыбки.(...)Это пассажиры того самого рейса, который 15 августа совершил вынужденную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Вчера они впервые после происшествия встретились с нашим экипажем. (...) Эмоции от встречи не передать словами", - говорится в сообщении.

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.

Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенным шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать.

Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета. Лайнер восстановлению не подлежит.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России обоим пилотам самолета, государственные награды получили остальные члены экипажа.