Жители поселка в Приморье на средства президентского гранта станут гидами для туристов из АТР

10.10.19 09:34

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 октября. Interfax-Russia.ru - Небольшой поселок Боец Кузнецов Приморского края на средства президентского гранта станет частью крупного туристического проекта "Палеодеревня", привлекающего туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона воссозданием быта древних обитателей Приморья.

"У нас проект рассчитан не на один год. В конечном счете, жители Боец Кузнецов смогут заняться производством сувенирной продукции и проведением экскурсионных туров для гостей соседнего с поселком музейного комплекса "Палеодеревня", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель проекта Игорь Нургалиев.

Главная задача проекта - создать сельский клуб "Палеодеревня". Это место должно стать для местных жителей центром творчества, краеведения и образования для детей и подростков. Клуб создается на базе сельского дома периода появления первых поселенцев начала ХХ века.

"Мы уже выбрали место, провели дизайн-работы и с использованием средств президентского гранта приступаем к ремонту", - рассказал Нургалиев.

Каждые выходные в селе проходят мастер-классы с участием ученых из Дальневосточного отделения РАН и художников из Владивостока. По словам авторов проекта, жители поселка активно идут на обучение и постепенно начинают восстанавливать ремесла уже у себя дома.

Поселок Боец Кузнецов расположен в Партизанском районе Приморского края. Все население - 730 человек, из которых 140 детей.

"Перед тем как разработать проект, мы общались с нашими людьми, и все с грустью вспоминали те времена, когда в селе были детский сад, клуб и школа. Сейчас осталась маленькая библиотека, два дня в неделю работает почта. Эта ситуация самая тревожная, так как школьники в селе предоставлены зачастую сами себе, и свое свободное время они проводят на улице", - отметил Нургалиев.

Проект "Сельский клуб "Палеодеревня" получил президентский грант в размере 2 млн 700 тысяч рублей на первом конкурсе Фонда президентских грантов 2019 года.