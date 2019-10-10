|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.10.19 09:36
Карантин объявлен в тюменском селе из-за больной бешенством лисы
Карантин на территории села продлится до конца ноября.
В Тобольском ветцентре агентству "Интерфакс-Урал" сообщили в четверг, что введение ограничительных мероприятий связано с тем, что в село забежала дикая лиса и подралась с собакой. "Местный житель убил дикого зверя", - сказал сотрудник ветцентра.
Специалисты областной ветлаборатории, куда был направлен биологический материал убитого животного, подтвердили, что лиса была больна бешенством, добавил он.
Ранее сообщалось, что с начала этого года под двухмесячный карантин из-за больных бешенством лис попадали коттеджный поселок в Тюмени, а также населенные пункты в Тобольском, Омутинском, Казанском, Абатском, Уватском и Юргинском районах.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket