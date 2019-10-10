Карантин объявлен в тюменском селе из-за больной бешенством лисы

10.10.19 09:36

© РИА Новости. Андрей Шапран

10 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил карантин по бешенству в селе Дегтярево Тобольского района, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Карантин на территории села продлится до конца ноября.

В Тобольском ветцентре агентству "Интерфакс-Урал" сообщили в четверг, что введение ограничительных мероприятий связано с тем, что в село забежала дикая лиса и подралась с собакой. "Местный житель убил дикого зверя", - сказал сотрудник ветцентра.

Специалисты областной ветлаборатории, куда был направлен биологический материал убитого животного, подтвердили, что лиса была больна бешенством, добавил он.

Ранее сообщалось, что с начала этого года под двухмесячный карантин из-за больных бешенством лис попадали коттеджный поселок в Тюмени, а также населенные пункты в Тобольском, Омутинском, Казанском, Абатском, Уватском и Юргинском районах.