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10.10.19 09:46
Почетные въездные вороты работы Ринальди откроют после реставрации в Ораниенбауме
Праздник начнется торжественной церемонией открытия после реставрации Почетных въездных ворот - первой сохранившейся постройки Антонио Ринальди в России. Почетные ворота (1757) в ходе реставрационных работ 2018-2019 годов получили обновленные фасады и металлические элементы конструкции, а также восстановленное благоустройство вокруг.
Три месяца назад стартовали реставрационные работы в павильоне Катальной горки. Этот уникальный памятник, возведенный Ринальди в середине 1770-х годах, не перестраивался в XIX веке и сохранил свою историческую подлинность в годы войны. Текущая комплексная реставрация предусматривает ремонт фасада и внутренних инженерных сетей, реставрацию отделки интерьеров, а также приспособление памятника к современному музейному использованию.
Внутреннее убранство Китайского дворца находится на реставрации с 2009 года. В настоящее время начинается реставрация на "половине Екатерины", уже воссоздано убранство "Штукатурного покоя". Интерьер будет открыт следующим летом.
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