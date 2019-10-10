Почетные въездные вороты работы Ринальди откроют после реставрации в Ораниенбауме

10.10.19 09:46

© РИА Новости. Павел Балабанов

10 октября. Interfax-Russia.ru - В Дворцово-парковом ансамбле "Ораниенбаум" в четверг пройдет "День Ринальди", сообщает пресс-служба ГМЗ "Петергоф".

Праздник начнется торжественной церемонией открытия после реставрации Почетных въездных ворот - первой сохранившейся постройки Антонио Ринальди в России. Почетные ворота (1757) в ходе реставрационных работ 2018-2019 годов получили обновленные фасады и металлические элементы конструкции, а также восстановленное благоустройство вокруг.

Три месяца назад стартовали реставрационные работы в павильоне Катальной горки. Этот уникальный памятник, возведенный Ринальди в середине 1770-х годах, не перестраивался в XIX веке и сохранил свою историческую подлинность в годы войны. Текущая комплексная реставрация предусматривает ремонт фасада и внутренних инженерных сетей, реставрацию отделки интерьеров, а также приспособление памятника к современному музейному использованию.

Внутреннее убранство Китайского дворца находится на реставрации с 2009 года. В настоящее время начинается реставрация на "половине Екатерины", уже воссоздано убранство "Штукатурного покоя". Интерьер будет открыт следующим летом.