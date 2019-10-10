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10.10.19 10:01
Феномен повторного цветения растений осенью наблюдают специалисты в Сибири
По информации сотрудников Перовского лесничества, расположенного на территории "Шушенского бора", такие растения, как ветреница, клевер и люцерна, вновь цветут, несмотря на ночные заморозки и иней по утрам.
Особенно специалистов удивила ветреница лесная - травянистое многолетнее растение, которой в парке произрастает в сосновых и березовых борах, на пониженных участках местности и разнотравных лугах. Обычно она начинает активно цвести в мае, и за последние десять лет нет данных о ее вторичном цветении глубокой осенью.
Кроме того, продолжают распускать цветы представители семейства "Бобовые" - клевер красный и люцерна посевная, которые также активно цвели с конца мая по август.
"В октябре увидеть свежие цветы, покрытые инеем после того, как ночью столбик термометра опустился до минус 5 градусов, достаточно необычно. Такое поведение, вероятнее всего, обусловлено климатическими особенностями этого года: прохладным дождливым летом и мягкой затяжной осенью", - отмечается в сообщении.
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