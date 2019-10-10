Феномен повторного цветения растений осенью наблюдают специалисты в Сибири

10.10.19 10:01

© РИА Новости. Клавдия Вдовина

10 октября. Interfax-Russia.ru - Некоторые растения повторно зацвели в октябре в нацпарке "Шушенский Бор" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба парка.

По информации сотрудников Перовского лесничества, расположенного на территории "Шушенского бора", такие растения, как ветреница, клевер и люцерна, вновь цветут, несмотря на ночные заморозки и иней по утрам.

Особенно специалистов удивила ветреница лесная - травянистое многолетнее растение, которой в парке произрастает в сосновых и березовых борах, на пониженных участках местности и разнотравных лугах. Обычно она начинает активно цвести в мае, и за последние десять лет нет данных о ее вторичном цветении глубокой осенью.

Кроме того, продолжают распускать цветы представители семейства "Бобовые" - клевер красный и люцерна посевная, которые также активно цвели с конца мая по август.

"В октябре увидеть свежие цветы, покрытые инеем после того, как ночью столбик термометра опустился до минус 5 градусов, достаточно необычно. Такое поведение, вероятнее всего, обусловлено климатическими особенностями этого года: прохладным дождливым летом и мягкой затяжной осенью", - отмечается в сообщении.