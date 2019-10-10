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10.10.19 10:10

Росавиация запретила полеты "Тува Авиа" после жесткой посадки вертолета на Камчатке

© РИА Новости. Максим Блинов
10 октября. Interfax-Russia.ru - На Камчатке прекращена летная деятельность авиакомпании, вертолет которой совершил жесткую посадку в районе горы Дзензур в августе этого года при перевозке туристов, такое решение приняла Росавиация по итогам проверки, сообщает в четверг пресс-служба краевого правительства.

"Внеплановая проверка авиакомпании "Тува Авиа" была организована с 15 по 18 августа текущего года. В её рамках особое внимание уделялось вопросам организации летной работы, функционирования системы управления безопасность полётов, состояния летной годности воздушных судов и организации наземного обслуживания воздушных судов", - говорится в сообщении.

Сразу после авиаинцидента губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой о проведении проверки в отношении авиаперевозчика для предотвращения впредь подобных происшествий.

Проверка выявила целый перечень грубейших нарушений в части безопасности полётов и обслуживания на земле. "На этом основании Росавиация приняла решение об исключении пяти вертолётов МИ-8Т из сертификата эксплуатанта компании "Тува Авиа". Сегодня эта компания на территории Камчатского края больше не летает. Лётная деятельность компании может быть продолжена только после надлежащей организации работы наземных служб и приведения воздушных судов в полное соответствие с требованиями законодательства", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя краевого правительства Юрия Зубаря.

Расследование уголовного дела по инциденту продолжается.

По информации пресс-службы, исключенные Росавиацией из сертификата эксплуатанта пять вертолётов МИ-8Т принадлежат ООО "Авиакомпания "Вертикаль-Тим". Воздушные суда были арендованы и использовались авиакомпанией "Тува Авиа".

Как сообщалось, вертолет Ми-8 авиакомпании ООО "Вертикаль-Тим", зарегистрированной в Тверской области, 13 августа совершил жесткую посадку в районе турбазы "Дзендзур", расположенной в 200 км от Петропавловска-Камчатского. На его борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. Погибших нет. Пострадали пять человек.

У вертолета были повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты. Эксплуатации он больше не подлежит.

По факту случившегося проверку проводит Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и Камчатская транспортная прокуратура.

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