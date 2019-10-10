Путин поддержал ежегодное проведение форума "Россия - спортивная держава"

10.10.19 10:14

© РИА Новости. Михаил Климентьев

10 октября. Interfax-Russia.ru - Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" станет ежегодным, эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

"Поддерживаю идею организаторов изменить формат форума, который теперь будет проводиться ежегодно", - говорится в телеграмме президента участникам, организаторам и гостям этого мероприятия, которое стартует в четверг в Нижнем Новгороде.

Путин планирует в четверг посетить открытие форума. В телеграмме подчеркивается, что за десять лет работы форум зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка для общения по широкому кругу проблем современного спорта. "Отмечу, что актуальность, востребованность такого конструктивного диалога сегодня очень высока", - пишет Путин.

Президент выражает уверенность в том, что форум послужит укреплению плодотворных контактов между государствами, принципов взаимоуважения и доверия в мире в целом.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.