Два десятка соцобъектов будут построены в Тульской области к 2022 году

10.10.19 10:26

Фото пресс-службы правительства Тульской области

10 октября. Interfax-Russia.ru - Около двух десятков социально значимых объектов будут построены в 2020-2021 годах в Тульской области, сообщил министр строительства региона Константин Лопухов в ходе "прямой линии".

По его словам, уже в этом году в рамках нацпроекта "Демография" будут сданы в эксплуатацию пять новых детских садов в Веневе, Щекине, Новомосковске и два в Туле. Еще один детский сад построен в Новомосковске за счет внебюджетных средств.

"В следующем году будут построены еще пять детских садов в Киреевске, Ефремове, Ясногорске и два в Туле. Кроме того, планируется строительство двух новых школ - в Донском и Туле, строительство дома для пожилых людей "Забота" на базе Красивского психоневрологического интерната", - сказал Лопухов.

В планах на 2021 год - строительство 8 детских садов и двух физкультурно-оздоровительных комплексов, отметил министр.

Также власти региона планируют полностью решить проблему дольщиков. Для этого в регионе создается Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"При участии Фонда будет завершено строительство объектов, по которым застройщики не исполнили свои обязательства перед дольщиками", - подчеркнул Лопухов.