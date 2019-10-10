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10.10.19 10:27
Авиарейсы в Москву, Петербург и Ереван из Краснодара задержаны из-за тумана
"В расписании произошли изменения, связанные с туманом. По данным на 08:30 МСК, на вылет задержаны три рейса в Москву авиакомпаний "Победа", S7 и UTair, рейс "Азимута" в Санкт-Петербург и "Уральских авиалиний" в Ереван", - сказал собеседник агентства. Рейс Turkish Airlines в Стамбул отменен по решению перевозчика.
Кроме того, три самолета, следовавшие в Краснодар, ушли на запасные аэродромы в Сочи и Анапу - S7 и UTair из Москвы и "Уральских авиалиний" - из Ташкента.
К настоящему времени аэропорт возобновил работу в штатном режиме. "По данным на 10:00 МСК, сняты ограничения по метеоусловиям. Ожидается, что задержанные рейсы будут обслужены в ближайшее время", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы.
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