Авиарейсы в Москву, Петербург и Ереван из Краснодара задержаны из-за тумана

10.10.19 10:27

© РИА Новости. Руслан Кривобок

10 октября. Interfax-Russia.ru - Отправление пяти авиарейсов задержано в четверг утром в аэропорту Краснодара из-за погодных условий, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы воздушной гавани.

"В расписании произошли изменения, связанные с туманом. По данным на 08:30 МСК, на вылет задержаны три рейса в Москву авиакомпаний "Победа", S7 и UTair, рейс "Азимута" в Санкт-Петербург и "Уральских авиалиний" в Ереван", - сказал собеседник агентства. Рейс Turkish Airlines в Стамбул отменен по решению перевозчика.

Кроме того, три самолета, следовавшие в Краснодар, ушли на запасные аэродромы в Сочи и Анапу - S7 и UTair из Москвы и "Уральских авиалиний" - из Ташкента.

К настоящему времени аэропорт возобновил работу в штатном режиме. "По данным на 10:00 МСК, сняты ограничения по метеоусловиям. Ожидается, что задержанные рейсы будут обслужены в ближайшее время", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы.