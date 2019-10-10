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10.10.19 10:29

Лобовое стекло треснуло у пассажирского "Боинга" на подлете к Барнаулу

© РИА Новости. Игорь Зарембо
10 октября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР проводят проверку по факту возникновения трещины в лобовом стекле самолета Boeing 737-800, летевшего из Москвы в Барнаул, сообщает следственное управление.

В четверг около 5:20 по местному времени (1:20 мск) при подлете к аэропорту Барнаула у воздушного судна треснуло лобовое стекло со стороны командира воздушного судна.

"Разгерметизации салона и кабины пилотов не допущено. На борту воздушного судна находились 7 членов экипажа и 125 пассажиров, из них двое детей", - говорится в сообщении.

Около 5:25 (1:35 мск) самолет приземлился в аэропорту Барнаула.

"Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, которая проводит осмотр воздушного судна, опрашивает членов экипажа, а также проводит и другие проверочные мероприятия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, утром в четверг самолет "Аэрофлота" не смог вылететь из Барнаула в Москву из-за технической неисправности, не связанной с работой аэропорта. Отправление резервного борта со 125 пассажирами планируется в 19:10 по местному времени в четверг.

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