Мэр Ярославля распорядился убрать высмеянную в ТВ-эфире детскую горку

10.10.19 10:34

Фото с сайта 76.ru

10 октября. Interfax-Russia.ru - Детскую горку в Юбилейном парке Ярославля демонтировали после сюжета в телевизионной передаче "Вечерний Ургант".

"Ещё в субботу подрядчик демонтировал горку. Она была установлена не по проекту, который мы ранее согласовывали с жителями. Сейчас новый городок уже заказан и едет к нам из Санкт-Петербурга", - цитирует пресс-служба мэрии руководителя МУП "Дирекция парков культуры и отдыха Ярославля" Веру Виноградову.

Убрать горку распорядился мэр города Владимир Волков. По его словам, на этом месте появится большой игровой комплекс для детей.

В эфире "Вечернего Урганта" ведущий программы показал зрителям детскую горку в одном из ярославских парков. На фотографии видно, что сооружение воздвигли на горе из грязи. Иван Ургант высмеял проект.