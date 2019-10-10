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10.10.19 10:53

Ан-12 с неисправным шасси "сел на брюхо" на запененную полосу в Екатеринбурге

© РИА Новости. Максим Блинов
10 октября. Interfax-Russia.ru - Самолет военно-транспортной авиации Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщили в четверг в пресс-службе Центрального военного округа.

"По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси", - сообщили в пресс-службе.

По словам военных, инцидент произошел в четверг в 9:12 мск при выполнении планового полета из Челябинской области. Самолет благополучно совершил аварийную посадку, заявили в ЦВО. "Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа", - сказали в пресс-службе округа.

Ранее источник сказал "Интерфаксу", что на борту Ан-12 находилось до 20 человек. "По предварительным данным, из-за неисправности экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси и самолет "сел на брюхо" на запененную полосу", - сказал источник.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что из-за нештатной посадки воздушного судна "Кольцово" временно не принимает и не отправляет самолеты.

"Данное судно является не пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию", - сказал собеседник агентства.

Ан-12 предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач. Экипаж - 6 человек, дальность полета 3600 километров, масса - 61 тонна.

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