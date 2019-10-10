Режим ЧС объявлен в красноярском Минусинске из-за угрозы обрушения 42 подтопленных жилых домов

10.10.19 10:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 октября. Interfax-Russia.ru - Комиссия ГО и ЧС администрации Минусинска (Красноярский край) ввела в городе режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления нескольких десятков жилых домов и угрозы их обрушения при похолодании, сообщает пресс-службе мэрии.

"Непригодными для проживания признаны 42 жилых дома, которых проживают 158 человек, из них 29 несовершеннолетних и 10 инвалидов. Приближение периода низких температур угрожает разрушением фундаментов и обрушением несущих стен кирпичных и шлакозаливных жилых домов, находящихся в зоне подтопления", - говорится в сообщении.

В ближайшее время синоптики прогнозируют в городе ночные заморозки до минус 5 градусов.

По данным властей, для ликвидации последствий подтопления планируется в кратчайшие сроки построить канализационный коллектор для отведения дренажных вод и организовать откачку поверхностных вод из водоема "Цыганское болото" в городскую канализационную систему. Все силы и средства городских служб и ведомственных подразделений приведены в оперативную готовность.

Ранее сообщалось, что в конце августа в Минусинске из-за обильных осадков и повышения уровня грунтовых вод в низменных частях города оказались подтоплены 20 жилых домов, 61 приусадебный участок на 12 улицах, был объявлен режим повышенной готовности. На откачке воды несколько дней были задействованы силы и техника МЧС, муниципальные службы.