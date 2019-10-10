Пострадавшие от паводка фермеры Приморья получат более 400 млн руб. субсидий

10.10.19 10:49

© РИА Новости. Владимир Трефилов

10 октября. Interfax-Russia.ru - В рамках поручения президента РФ сельхозпроизводители Приморья, пострадавшие от паводка, получат более 400 млн руб. федеральных субсидий.

"Из федерального бюджета подтвердили 432 млн субсидий для возмещения ущерба сельхозпроизводителям края", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе администрации Приморского края.

Из 432 млн субсидий 64,5 млн выплатят владельцам хозяйств марикультуры, 306,8 млн пойдет на возмещение ущерба от гибели урожая на затопленных сельхозугодьях, 27,3 млн - на возмещение по лизингу, 33,5 млн - на возмещение по кредитам, 0,4 млн - возместят потерю других материальных ценностей.

По данным пресс-службы, во время паводка в крае пострадало 107 сельхозпроизводителей и 26 личных подсобных хозяйств.

Как сообщалось, летом и в начале осени четыре тайфуна обрушили на край более трех месячных норм осадков, что привело к подтоплению в 17 муниципальных образованиях, затронув более 12 тысяч человек. Из-за сложной паводковой обстановки власти 29 августа ввели в крае режим ЧС.

В регионе завершены аварийные и продолжаются восстановительные работы, все социальные учреждения работают в штатном режиме. В Приморье нет домов, признанных непригодными для проживания и требующими ремонта.

По итогам совещания о ликвидации последствий паводка в ДФО президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству в срок до 1 ноября обеспечить предоставление субсидий бюджетам Амурской области, Приморского края, Хабаровского края и Еврейской автономной области на возмещение сельхозпроизводителям затрат на уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам (займам), а также предусмотреть оказание им поддержки в проведении работ по восстановлению посевных площадей.