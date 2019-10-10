Аксенов объявил о начале конкурса на посты министров Крыма

10.10.19 11:08

© РИА Новости. Григорий Сысоев

10 октября. Interfax-Russia.ru - Проект по формированию нового состава совета министров Крыма, который получил название "Твое правительство", запущен в четверг.

"Проект предполагает введение комплексной многоступенчатой системы оценки профессиональных и личностных качеств участников, претендующих на замещение должностей министров. По сути, это новый механизм формирования руководящего состава совета министров", - написал на своей странице в фейсбуке глава Крыма Сергей Аксенов.

Первый этап предполагает заполнение анкеты, написание эссе о видении будущей работы и запись видеопрезентации с рассказом о себе. Эти материалы изучит специально созданный наблюдательный совет, в который вошли вице-премьеры, эксперты из разных отраслей и общественники.

На втором этапе проводится тестирование на знание законов РФ, на третьем - телевизионные дебаты, в которых примут участие четыре прошедших отбор кандидата. Зрителям будет предложено оценить выступления с помощью телефонного или электронного голосования.

По итогам дебатов останется два кандидата, которым предстоит собеседование с главой Крыма. По результатам этих бесед будут определены победители, итоги проекта планируется подвести в конце года.

Как говорится в распоряжении главы Крыма, опубликованном на сайте правительства, принять участие в конкурсе сможет любой желающий при наличии высшего образования и стажа работы на управленческих должностях, а также при отсутствии гражданства иностранного государства и судимости.

Правительство Крыма - 11 вице-премьеров и 18 министров - сложило свои полномочия 20 сентября, сразу после вступления в должность переизбранного главы республики Сергея Аксенова. Как он анонсировал ранее, ожидаются не только кадровые, но и структурные изменения.