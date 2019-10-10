Собянин объявил о завершении благоустройства двух набережных в Замоскворечье

10.10.19 11:15

Фото из личного бога мэра Москвы Сергея Собянина

10 октября. Interfax-Russia.ru - С благоустройством Овчинниковской и Озерковской набережных в Замоскворечье появилось еще одно комфортное и уютное общественное пространство, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

"В Замоскворечье, на Водоотводном канале завершили основные работы по комплексному благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных протяженностью почти 3 км. Это кусочек старой, купеческой Москвы, где традиционно было много офисов и машин, но мало пространства для пешеходов", - написал Собянин в своем блоге.

По его словам, повернуть набережные лицом к людям помогло благоустройство: расширенные мощеные тротуары, зоны отдыха у воды, газоны.

"Высадили порядка 1 300 кустарников, а поздней осенью высадим более 100 деревьев. Они визуально отделят пешеходную зону вдоль воды от проезжей части", - подчеркнул мэр.

Он напомнил, что на набережных появились два новых сквера: один - на пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом, другой - между Садовническим мостом и Средним Овчинниковским переулком.

Мэр добавил, что комплексное благоустройство было выполнено в прилегающих к набережным переулках: Большом Татарском, Озерковском и Среднем Овчинниковском.

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