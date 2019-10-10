Козлов: У молодежи в ДФО появилась реальная возможность купить свое жилье

10.10.19 11:19

© РИА Новости. Нина Зотина

10 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Минвостокразвития Александр Козлов назвал введение 2%-ной ипотеки на Дальнем Востоке историческим событием.

"Можно смело сказать, что у дальневосточной молодежи появилась реальная, посильная возможность стать владельцами комфортного жилья. Появился, если хотите, новый горизонт жизни", - написал министр в своей статье, которую в четверг опубликовала "Российская газета".

По его словам, ежемесячный платеж по такой ипотеке будет соизмерим с той суммой, которую молодые люди обычно тратят на аренду жилья.

Он уточнил, что раньше на Дальнем Востоке ипотека была затруднительна, поскольку банковские предложения начинались от 9,1%.

"И для того чтобы молодые люди могли получить и в дальнейшем выплатить эту ипотеку, доходы на семью должны составлять не меньше 70 тысяч. Многие просто не могли воспользоваться этими кредитными продуктами. Нет у них такого заработка. Если мы не можем обеспечить заработок, значит, должны снизить кредитный порог. Что и сделали", - подчеркнул Козлов.

По его словам сейчас министерство работает с крупными российскими компаниями-застройщиками, которые готовы зайти на Дальний Восток и строить дома под эту ипотеку.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке. Проект передан на согласование в правительство России.

Ипотечный жилищный кредит под 2% годовых планируется выдавать для приобретения на Дальнем Востоке в период до 1 января 2025 года жилья на первичном рынке молодым семьям или на строительство дома - участникам программы "Дальневосточный гектар". Планируется, что программа стартует в 2019 году.

О своем намерении зайти на рынок строительства жилья ДФО уже заявила группа компаний "ПИК".